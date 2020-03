Auch wenn Bürgern das Abstellen von Firmenfahrzeugen auf dem P+R-Parkplatz an der Straßenbahnwendeschleife in Gera-Untermhaus aufstößt, ist dort freies Parken ohne zeitliche Einschränkungen auch für Mietfahrzeuge erlaubt.

Gegen das Abstellen von Firmenfahrzeugen keine Handhabe

In Gera-Untermhaus gibt es einen leicht versteckten Park & Ride-Parkplatz (P+R). Direkt an der Straßenbahnwendeschleife und der Tankstelle existiert die Stellfläche, die vor allem für Menschen gedacht ist, die ihr Fahrzeug hier abstellen und mit dem öffentlichen Nahverkehr weiter in die Stadt pendeln wollen.

Manchem Bürger stößt aber die Nutzung der Parkplätze durch in der Nähe beheimatete Autovermietungen auf und sie vermuten unberechtigtes Parken von Mietfahrzeugen über einen längeren Zeitraum. Eine Nachfrage bei der Geraer Stadtverwaltung gibt Folgendes: verbotswidrige Nutzungen sind nicht bekannt. Es handelt sich um freies Parken ohne zeitliche Einschränkungen. Was Autovermietungen betrifft, müssen diese Firmen ihren Betrieb auf dem eigenen Grundstück darstellen, also auch genügend Stellflächen für ihre Autos nachweisen. „Wenn dennoch Mietfahrzeuge auf der Straße parken, besteht im Sinne der Straßenverkehrsordnung keine Handhabe seitens der Stadt“, heißt es. Grund ist ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das das Aufstellen von zugelassenen und betriebsbereiten Mietfahrzeugen als zulässiges Parken zu werten ist. Das städtische Ordnungsamt bestreift dennoch den P+R-Parkplatz sporadisch und würde festgestellte Verstöße ahnden.