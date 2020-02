Gegen den Stillstand am Südhang in Gera

Zentrumsnah, attraktiv und von Bauwilligen stark nachgefragt – so beschreiben die Mitglieder des Vereins „Bürgerforum Leben, Wohnen, Umwelt“ das Wohngebiet am Südhang, unweit des Ferberturms. Eigentlich gute Voraussetzungen für eine weitere Entwicklung, sagt Vereinschef Uwe Raubold, auch Stadtratsmitglied der Linken und für diese im Bauausschuss. Doch statt Entwicklung gebe es in dem Gebiet „verwalteten Stillstand“, sagt er. Die Folge: Das Gebiet würde überaltern, Investitionsaufwand steigen, enttäuschte Bauwillige schlimmstenfalls der Stadt den Rücken kehren.

Geraer Verein vermisst Konzept für „oberes Ostviertel“

Der seit 2001 aktive Wohngebietsverein für das „obere Ostviertel“ organisiere nicht nur Aktionen wie den Frühjahrsputz rund um den Ferberturm. Das „Bürgerforum“ setze sich seit jeher auch für die städtebauliche Entwicklung des Gebietes ein, sagt Raubold. Ende 2015 wurde ein seit 1999 rechtskräftiger Bebauungsplan für das knapp 48 Hektar umfassende Gebiet aufgehoben. Ein Grund, sagt Raubold, waren die Anforderungen an die Erschließung, in seinen Augen überdimensioniert, wodurch der Bebauungsplan selbst zum Hemmnis wurde.

Kleinere Bebauungspläne wurden angedacht, aber nicht umgesetzt

Seit der Aufhebung des B-Planes habe sich aber nichts getan. Eine angedachte Lösung der Stadt, mit fünf kleineren Bebauungsplänen für Teilbereiche eine schrittweise Entwicklung des Standortes zu ermöglichen, sei bis heute nicht umgesetzt worden, sagt Jörg Deumer. Er ist Bauplaner mit fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung und bildet zusammen mit dem Vermesser und ehemaligen Stadtratsmitglied Ralf Bornkessel das Sprecher-Duo einer Arbeitsgruppe, die sich innerhalb des Vereins gegründet hat. In dieser 2019 gegründeten Arbeitsgruppe haben sich Bewohner des Gebietes mit reichlich baurechtlichem Sachverstand zusammengefunden, darunter Planer, Architekten, Juristen, Immobilienmakler und mehr.

Die Arbeitsgruppe will eigene fachlich-fundierte Vorschläge unterbreiten, aber auch Druck aufbauen, um diese Entwicklung am Südhang zu erreichen. Es gehe darum, transparent und nachvollziehbar zu sagen, was baurechtlich geht und was nicht, sagt Deumer. Derzeit seien Baugenehmigungen nur im Einzelfall möglich, würden aber meist gar nicht erteilt, wobei Begründungen zum Teil widersprüchlich seien, wie er sagt.

Einfachere Instrumente wie Satzungen nutzen

Der Vorschlag der Arbeitsgruppe: Über Innenbereichssatzungen könnte „relativ einfach, ressourcenschonend für die Verwaltung und in kürzerer Zeit“ Baurecht geschaffen werden. „Diese Satzungen müssen nicht einmal genehmigt werden“, sagt Deumer. In den dann folgenden normalen Baugenehmigungsverfahren könnte dann immer noch geregelt werden, welche Auflagen durch die Bauherren zu erfüllen sind. Überhaupt wünschen sich Raubold und Deumer vom Bau-Bereich in der Stadtverwaltung, dass noch vielmehr geschaut würde, wie man etwas ermöglichen kann und weniger allein darauf, was alles gegen ein Vorhaben spricht.

Das setze voraus, dass die Entwicklung im Gebiet von städtischer Seite gewollt ist. „An den Argumenten für das Gebiet, die damals den Bebauungsplan begründeten, hat sich nichts geändert“, betont Uwe Raubold. Gleichzeitig erinnert er daran, dass derzeit ein neuer Flächennutzungsplan für die gesamte Stadt für die Jahre bis 2035 erarbeitet werde. Hier vermisst er bislang die Transparenz im Verfahren und die Einbindung der Akteure vor Ort: Ortsteilräte und Ortsteilbürgermeister genauso, wie eben auch das Bürgerforum, das zur Beteiligung und Mitwirkung bereit stünde.

Im Bauausschuss habe die Arbeitsgruppe im Januar bereits vorgesprochen, man wolle nun auch weiter in der Öffentlichkeit Stellung beziehen.