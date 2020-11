Gegen Zaun und Hauswand geprallt – Autofahrer schwer verletzt

Kleinsaara. Bei einem Unfall ist ein 57-Jähriger in Kleinsaara schwer verletzt worden. Der Autofahrer rammte einen Zaun und eine Hauswand.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Kleinsaara (Landkreis Greiz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 7.30 Uhr in seinem Hyundai aus bisher ungeklärter Ursache nach links von Straße abgekommen, kollidierte daraufhin mit einem Zaun und anschließend mit der Ecke eines Hauses.

Der schwer verletzte Hyundai-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand Totalschaden. Auch der Zaun und das Haus seien in Mitleidenschaft gezogen worden, nach ersten Erkenntnissen bestehe jedoch keine Einsturzgefahr.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

