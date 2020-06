Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegenseitig geschlagen und verletzt - Polizeieinsatz nach zwei Bränden

Gegenseitig geschlagen und verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 3 Personen im Alter von 20, 26 und 22 Jahren kam es am Donnerstag gegen 12.05 Uhr in der Schlossstraße. Die Streithähne verletzten sich gegenseitig und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Während des Gerangel wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Es erfolgten Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Holzpfeiler umgetreten

Am Mittwoch wurden zwei Jugendliche beobachtet, wie diese mehrere Holzpfeiler am Fußweg am sogenannten Knochenpark beschädigten, indem sie diese umtraten. Der Zeuge informierte die Polizei, die beiden Jugendlichen waren beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen.

Polizeieinsatz in Berga

Die Kriminalpolizei Gera sicherte mit der Bereitschaftspolizei für das Amtsgericht Thüringen am Mittwoch Beweismittel nach zwei Bränden in Berga. Diese hätten erhebliche Bedeutung für die Ermittlungsarbeit. Am Dienstag gab es zuvor umfangreiche Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen. Die Polizei beschlagnahmte mehrerer Datenträger, welche nun ausgewertet werden. Während der Durchsuchungen stellten die Beamten zusätzlich Drogen sicher und fertigten eine entsprechende Anzeige.