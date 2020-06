Matthias Hager und Astrid Malpricht vor dem Büro des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Gera.

Gera. Der Lions Club Gera spendet 500 Euro an den Blinden- und Sehbehindertenverband und erhält eine Brillen-Spende.

Gegenseitige Hilfe für Sehbehinderte in Gera und weltweit

Über den Besuch des Geraer Chirurgen Matthias Hager in ihrem Büro in Gera freuten sich dieser Tage die Mitglieder der Kreisorganisation Gera des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Thüringen. Der Anlass des Besuchs war kein medizinischer. Matthias Hager überbrachte für den Lions Club Gera eine Spende von 500 Euro an die stellvertretende Vorsitzende der Geraer Kreisorganisation, Astrid Malpricht.

Anlass für die Spende war der sogenannte Helen-Keller-Tag, der am 1. Juni begangen wird. Die US-Amerikanerin Helen Keller, taubblinde Schriftstellerin (1880 – 1968), hatte die Lions dazu aufgerufen, sich als „Ritter der Blinden im Kreuzzug gegen die Dunkelheit“ zu sehen.

Seitdem würde sich die Wohltätigkeitsorganisation weltweit für blinde und sehbehinderte Menschen engagieren. Im Jahr 1971 erklärte der Vorstand von Lions Clubs International den 1. Juni, ihren Todestag, zum Helen-Keller-Tag.

Brillen für arme Menschen in aller Welt

Im Gegenzug durfte aber auch Matthias Hager etwas mitnehmen. Bei einer früheren Begegnung hatte er über seine Sammeltätigkeit für die Aktion „Brillen ohne Grenzen“ berichtet. Die Mitglieder des Verbandes hatten daraufhin in ihrem Umfeld fleißig nicht mehr benutzte Brillen zusammengetragen. Nun konnte Astrid Malpricht fast 100 Stück der in ärmeren Ländern dieser Welt so dringend benötigten Sehhilfen überreichen.

Die Brillen, so wurde erklärt, werden in den Elsass zum Verein „L.S.F. Lunettes sans Frontiere – Brillen ohne Grenzen“ gebracht, wo sie aufbereitet werden. Der Verein L.S.F., heißt es, ist seit Jahren europaweit bekannte Anlieferstelle für gebrauchte Brillen und werde von Organisationen wie dem Lions Club regelmäßig mit Nachschub versorgt.

Der L.S.F. sortiert und reinigt mit mehr als 30 ehrenamtlichen Helfern seit Jahren die Brillen. Es werden die Dioptrien gemessen und am Gläserrand vermerkt. Kapuziner-Pater Francois-Marie Meyer hatte in Hirsingue im Elsass vor mehr als 42 Jahren die Idee, mit gebrauchten Brillen armen Menschen in aller Welt zu helfen.