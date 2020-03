Gehölzarbeiten in Gera-Lusan beschäftigen Leser

Kahlschlag in Lusan? Unabhängig voneinander erreichten uns zuletzt zwei Anfragen zu Baumfällarbeiten an verschiedenen Stellen im Geraer Stadtteil, verbunden mit der Frage nach den Gründen dafür.

Eine Anfrage bezog sich auf den Bereich zwischen Otto-Rothe- und Auerbachstraße. „Also die Bäume sahen gesund aus, auch an den Baumstümpfen war nichts Krankhaftes zu erkennen“, schreibt der Leser: „Das war zur Sommerzeit immer eine schöne Schattenallee.“ 23 Laubbäume mussten gefällt werden, erklärt dazu die Stadtverwaltung Gera. Hintergrund ist die Sanierung eines Kollektors und einzelner Hausanschlüsse. „Die Energieversorgung Gera als Verwalter der Eigentümergemeinschaft Kollektoren hat die Maßnahme veranlasst“, erklärt die Stadt. Die Bäume standen demnach im Baubereich, teils direkt auf dem Streckenverlauf des zu sanierenden Kollektors und konnten deshalb nicht erhalten werden, heißt es.

Die untere Naturschutzbehörde habe die Genehmigung zur Fällung erteilt, Ersatzpflanzungen seien aber angeordnet worden. „Diese sollen möglichst am Eingriffsort, in Abstimmung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern erfolgen“, erklärt die Stadt auf Nachfrage: „Aufgrund unterschiedlichster Grundstückseigentümer konnte der genaue Standort allerdings noch nicht abschließend geklärt werden.“

Etwas anders gelagert ist die Sache in der Franz-Stephan-Straße, auf die ein anderer Leser aufmerksam machte. Auch dort seien „gesunde Bäume gefällt“ worden, werde angrenzend an die Straßenbahn Grünschnitt durchgeführt, wo „die noch verbliebene Vogelwelt ihr Brutrevier hatte“. Wie die Stadt erklärt, gab es an der Stelle jedoch keine Fällungen. Vielmehr habe es sich um die Beräumung von Bäumen aus städtischem Wald gehandelt, die durch Wind und Stürme der zurückliegenden Jahre umgebrochen und ins Grundstück der Geraer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Aufbau gefallen seien. Die WBG hatte sich laut Stadt mit dem Anliegen beim Amt für Stadtgrün gemeldet, diese Bäume und Sträucher vom Privatgrundstück zu entfernen und jene, die über die Grundstücksgrenze hinaus gewachsen waren, abzuschneiden.

Das geschah im Februar, das Schnittmaterial sei im Übrigen in Gänze vor Ort gelassen worden und in einer Totholzhecke verbaut worden, gerade um Vögeln einen Brutraum und der Tierwelt einen Lebensraum zu bieten, heißt es aus dem Rathaus. Im Übrigen sei in dem Zusammenhang vorgesehen, im Winter 2020/2021 in dem dortigen Waldflurstück weitere schrägstehende und abgebrochene Bäume zu entfernen. Dabei geht es um die Verkehrssicherheit von Fußgängern und der Straßenbahn, so die Stadt.

Ganz allgemein erklärt die Stadt auf Nachfrage, dass es zuletzt durchaus zu häufigeren Beobachtungen von Baumfällarbeiten gekommen sein kann, „da der gesetzlich festgelegte Zeitraum für die Durchführung von Gehölzbeseitigungen grundsätzlich Ende Februar endet.“ Solche Arbeiten müssten jedoch stets bei der Stadt beantragt und von dort genehmigt werden, heißt es.