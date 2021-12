Geistiger Repräsentant der Weimarer Republik: Ein Weidaer Sammler hat Todestag

Weida/Weimar. Heute fast vergessen: Lehrer und Autor Paul Quensel aus Weida gehörte in der Weimarer Republik zu den geistigen Repräsentanten.

Paul Quensel gehörte nach 1900 in der Endphase des Kaiserreiches und dann in der Weimarer Republik zu den geistigen Repräsentanten Weimars. Er fungierte eigentlich als Studienprofessor am Lehrerseminar der Klassikerstadt, schuf nebenbei als Hobby-Schriftsteller Lyrik, Prosa und Theaterstücke, die zum Teil hier ihre Premiere hatten und dann an vielen deutschen Bühnen bis hin in Dresden sowie Berlin zur Aufführung kamen. Sie sind allerdings inzwischen vergessen.

Zum Dauerbrenner gediehen dagegen seine Sammlungen „Thüringer Sagen“, die vor 100 Jahren erstmals erschienen und seitdem immer wieder Neuauflagen erlebten. Zuletzt im Augsburger Weltbild-Verlag 1998. Nach seinem Tod vor 70 Jahren fand er auf dem Historischen Friedhof südwestlich der Goethe-Schiller- Gruft seine letzte Ruhe. Der auffällige Stein und die Beschriftung blieben erhalten. Dazu ist ihm im aktuellen Weimar-Lexikon ein Beitrag gewidmet. Außerdem erinnert in seinem Geburtsort Weida ein Paul-Quensel-Weg an ihn.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1865 in Weida geboren

Paul Quensel wurde am 9. Mai 1865 in Weida geboren, das früher von kaiserlichen Vögten regiert wurde. Vogt Heinrich I. ließ ab 1163 die erhaltene Osterburg erbauen, das Wahrzeichen der Kleinstadt, die 1209 das Stadtrecht bekam, als älteste Stadt des Vogtlandes gilt und heute zum Landkreis Greiz gehört. Weida, das bis 1815 kursächsisch war, fiel nach dem Wiener Kongress an das Großherzogtum von Sachsen- Weimar und Eisenach.

Quensels Vater wirkte an der Weidaer Bürgerschule als Lehrer. Die Eltern waren recht musikalisch und sorgten für eine umfassende musische Erziehung mit der Orientierung auf den Lehrerberuf. Dafür absolvierte der Junge nach dem Besuch der heimischen Schule ab 1879 das Lehrerseminar in der Residenzstadt Weimar. Quensel zählte zu den erfolgreichsten Schülern. Mit Folgen.

Ans Weimarer Lehrerseminar berufen

Ab 1885 war der junge Mann aus Weida zunächst fünf Jahre an der gewerblichen Fortbildungsschule in Blankenhain, wo er sich einen Ruf als erfolgreiche Lehrerpersönlichkeit erwarb. Das trug ihm 1890 die Berufung an das Weimarer Lehrerseminar ein. Er war dort zunächst Deutsch- und Zeichenlehrer und verfasste im zunehmenden Maße nebenbei Gedichte sowie Erzählungen. Dazu sammelte er Sagen aus Thüringen.

Premiere an Weimarer Bühne

Quensel etablierte sich in der Klassikerstadt, wurde zum Studienprofessor berufen und begann schon vor 1900 neben Prosa auch Bühnenstücke zu schreiben. Das erste Erfolgsstück hieß „Die Scholle“, behandelt ein Bauernthema und offenbart eine sozialkritische Aussage. Andere Stücke bis hin zu volkstümlichen Komödien folgten. Einige erlebten in Weimar ihre Premiere und eroberten von hier aus auch andere deutsche Bühnen. Quensel erlangte bis zum I. Weltkrieg deutsche Bekanntheit. 1922 veröffentlichte er seine Sagensammlungen mit großem Erfolg.

Er fühlte sich als „Sagenbewahrer“ und erzählte die Sagen im Sinne der Brüder Grimm in ihrer ursprünglichen Fassung nach. Ganz im Unterschied zu Ludwig Bechstein, einem anderen Sagensammler aus Weimar, der seine Sagen in einer neuen Fassung vorstellte. Quensels „Thüringer Sagen“ waren auch nicht nach lokalen Gesichtspunkten geordnet, sondern folgten thematischen Überlegungen. Das reichte vom Leben im Dorfe sowie in Städten, über Naturerscheinungen bis zu den Überlieferungen über Hexen und Zauberer.

Sein Roman erschien 1935

Quensel wechselte 1924 als Studienprofessor in den Ruhestand, widmete sich mit mehr Zeit weiteren Bühnenstücken und auch Romanen. Angesichts der Naziwirklichkeit verlagerte er seine Handlungsverläufe in die Vergangenheit. Mittendrin 1935 erschien sein historischer Roman „Am Tage der Margareta“. Darin schildert er die Ereignisse nach dem 30-jährigen Krieg.

Zuletzt lebte Quensel überaus zurückgezogen. Er überlebte den Krieg, wurde 86 Jahre alt und starb am 8. Dezember 1951 in Weimar. Er hinterließ insgesamt rund 130 schriftstellerische Arbeiten.