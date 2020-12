Geld für Frauenhaus und Schlupfwinkel in Gera

Gera. DMS Daten Management Service GmbH in Gera spendet 5500 Euro an soziale Einrichtungen der Stadt.

„Ich war überrascht von der Spendenbereitschaft unserer Mitarbeiter. Der Transporter ist voller Kartons. In denen befinden sich Spiele, Damen- und Kinderbekleidung, Bücher und Plüschtiere, darunter das hellblaue Firmen-Maskottchen Eddy“, sagte Annett Schmidt. Die Projektmitarbeiter und Johannes Heibel, Geschäftsführer der DMS Daten Management Service GmbH Gera, übergaben am Dienstag dem Frauenhaus Gera die Kisten und einen symbolischen Scheck von 3500 Euro. Nicht nur diese Einrichtung wurde gestern Vormittag bedacht. 2000 Euro erhielt der Verein Schlupfwinkel und das Sorgentelefon in Gera-Lusan. „Damit begleichen wir einen Großteil der Unkosten für die seit drei Jahren zusätzlich angemietete Wohnung. In dieser können sich ungestört Kinder und ihre Eltern, die zu Besuch kommen, treffen“, freute sich Silvia Krause, Geschäftsführerin. Überhaupt sei sie froh, dass das Spendenaufkommen trotz Corona nicht zurückgegangen ist. „Uns war es deshalb auch möglich, kleine Wünsche zu erfüllen unter anderem einen Zwillingsbuggy und ein Laufgitter. Auch viele Weihnachtspakete mit Geschenken haben wir für die Kinder und Jugendlichen erhalten. Sie werden am Heiligabend ausgeteilt.“ Wie Silvia Krause erwähnte, sind beide Gruppen mit Mädchen und Jungen im Alter von 0 bis 18 Jahren voll belegt.