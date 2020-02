Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geld für neue Schwimmnudeln für Geraer Wasserspringer

Das Geraer Format „Lange Nacht der Wirtschaftslöwen“ hat ein weiteres schönes Ergebnis mit sich gebracht. Darüber war der Kontakt entstanden zwischen den Wasserspringern des TSV 1880 Gera-Zwötzen und der Deutschen Bank in Gera. Deren Filialdirektor Matthias Schletter überreichte nun eine 900-Euro-Spende an den Verein.

„Wir wollen das Vereinsleben in der Stadt unterstützen. Wasserspringen, Kita-Schwimmen, Aqua-Jogging für Ältere – die Abteilung von Jana Oertel deckt eine große Palette an sportlichen Aktivitäten für alle Altersgruppen ab. Das hat mich beeindruckt“, sagte er. „Ich habe Herrn Schletter einfach angesprochen. Wir brauchen immer Unterstützung. Dass es dann so unkompliziert geklappt hat, ist umso schöner“, so die Abteilungs- und Übungsleiterin Jana Oertel. Das Geld soll für neue Schwimmnudeln, Schwimmbretter und Schwimmgürtel verwendet werden.

Viel Talent bringt der zehnjährige Chino Scheil aus Spora mit, der sein Können auch vorführte. „Acht Sprünge verschiedener Gruppen muss er beherrschen, um zur deutschen Meisterschaft der C-Jugend zu fahren. Die ist Anfang März. Mal schauen, ob wir das noch schaffen“, so Jana Oertel. Trainiert wird jeden Tag von 15 bis 17 Uhr. „Wir suchen dringend Mädchen für unsere Trainingsgruppen. Jungen haben wir viele. Aber bei den Mädchen, die sich zum Wasserspringen trauen, hapert es“, sagt die Trainerin.