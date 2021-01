Gemeinde Brahmenau erhöht Hundesteuersatz

Für Hunde müssen in der Gemeinde Brahmenau nun mehr Steuern als bisher gezahlt werden.

Brahmenau Anpassung erfolgt in zwei Schritten

Die Gemeinde Brahmenau hat seit Beginn dieses Jahres einen neuen Hundesteuersatz. Beschlossen wurde die Zweite Änderungssatzung einstimmig auf der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Die Gemeinde befindet sich in der Haushaltskonsolidierung, eine Anpassung der Hundesteuer war somit unumgänglich, erklärt Bernd Blume, ehrenamtlicher Bürgermeister. "An dem Hundesteuersatz wurde über Jahre nichts geändert. Nun mussten wir anpassen. Dies passiert in zwei Schritten."

In diesem Jahr beträgt die jährliche Hundesteuer für den ersten Hund 32,50 Euro, für den zweiten Hund 50 Euro. Für jeden weiteren Hund sind 65 Euro zu entrichten. Für einen Kampfhund müssen 300 Euro, für den zweiten 350 Euro gezahlt werden.

Für das Jahr 2022 gilt dann 40 Euro pro Jahr für den ersten Hund, 60 Euro für den zweiten und 80 Euro für jeden weiteren Hund. Für einen Kampfhund sind 2022 dann 350 Euro pro Jahr zu zahlen und für jeden weiteren 400 Euro.

Mit der Steigerung der Hundesteuer bis 2021 passt sich die Gemeinde Brahmenau an die Nachbargemeinden an.