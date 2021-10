Projekt der Kunstzone Gera mit Kindern der Schule am Bieblacher Hang

Gemeinsam durch „Dick und dünn“ – Projekt von Kunstzone und Schülern in Gera

Gera. Kunstzone Gera verwirklicht mit Schüler zweier Geraer Regelschulen Kunstprojekt

Der Verein Kunstzone Gera hat zu einem neuen Projekt aufgerufen. Durch Dick und dünn! heißt dieses und wurde mit Kindern der Pfortener Schule und der Schule am Bieblacher Hang durchgeführt.

So entstanden in den letzten Monaten an beiden Schulen Gruppenplastiken, um den Geist der Gemeinschaft zu stärken und die Solidarität untereinander zu fördern. Die Kinder entwarfen die Figuren und bemalten anschließend die Rohlinge, die jetzt montiert werden. Damit entsteht auch auf dem Gelände der Schule ein Hingucker und die beteiligten Kinder sehen täglich ihre Arbeiten.

Projekt der Kunstzone Gera e.V. mit Kindern der Pfortener Schule Foto: Sven Schmidt

Beim Kunstprojekt „Durch dick und dünn“, sollen zwei farbig gefasste Plastikgruppen (Flächenplastik) für den Außenraum des jeweiligen Schulgeländes der Bündnispartner entstehen, gefertigt aus MDF-Plattenmaterial, farbig bemalt, zum Schutz transparent lackiert. Die Schüler im Alter von acht bis zwölf Jahren malten zuerst farbige Blätter zum Thema Gruppe. Dabei sollte das Thema um Inhalte wie Zusammengehörigkeit, Freundschaft, gegenseitig helfen und tolerieren, Gemeinsamkeit macht stark, unterschiedlicher Nationen und Kulturen kreisen. Die Gruppe soll somit als Symbol für die Gemeinschaft stehen. Die Kinder sollen Bilder entwickeln, die zeigen, wie sie sich so eine Gruppe vorstellen, die durch „dick und dünn“ geht.

Der Berufsverband Bildender Künstler Berlin hat ein Programm für kreative Projekte aufgelegt unter dem Motto: Wir können auch Kunst! Nachdem die Kunstzone den schwierigen Gang durch das Dickicht der Bürokratie geschafft hatte, bekam der Verein, aus etwa 120 eingereichten Projekten bundesweit, den Zuschlag. Insgesamt wurden 60 Projekte ausgewählt.