Gemeinsam Kindern in Gera eine Freude bereiten

Gera. Wunschbaumaktion in den Arcaden.

In den Gera-Arcaden steht er, der Weihnachtswunschbaum. „Als lokal verwurzeltes Shoppingcenter liegt uns die Unterstützung hilfebedürftiger Menschen der Region sehr am Herzen. So freuen wir uns sehr, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kinderschutzbund 150 Kindern zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllen können. Es sind kleine Wünsche, und doch ist deren Erfüllung so wichtig, um in schweren Zeiten Freude zu schenken“, so Centermanagerin Tetiana Herberger. Wie das geht? Eine oder mehrere Wunschkugeln vom Baum pflücken – wie hier Robert Janak –, einkaufen und das Präsent an der Kundeninformation abgeben. Das Geschenk wird dann eingepackt. Wer mitmacht, bekommt ein Glückslos und hat wöchentlich die Chance auf einen Arcaden-Gutschein in Höhe von 100 Euro.