Gemeinsame Zeit

Gera Sylvia Eigenrauch über die Idee der Lebendigen Adventskalender, die nach so viel Abstand heilsam ist

Was gibt es Schöneres, als sich und anderen Zeit zu schenken? Die gerade angebrochene Adventszeit ist eine Einladung, endlich diesen Gedanken umzusetzen. Die Lebendigen Adventskalender, die es seit dem 1. Dezember wieder täglich (meist) um 18 Uhr in den Kirchgemeinden von Gera-Untermhaus, Gera-Zwötzen, Gera-Lusan, Wünschendorf und Weida gibt, sind wie gemacht dafür. Man muss sich nicht anmelden, muss niemanden kennen, sondern kann einfach hingehen, neugierig den Liedern und der Andacht lauschen. Vielleicht mitsingen und sich einlassen auf das Treffen mit Menschen, die ebenfalls Sehnsucht nach Begegnungen, nach freundlichen Gesprächen haben. Wer Gemeinschaft erlebt, erlebt immer auch ein Stück Frieden. Danach suchen wir in diesen Tagen. Die Welt spielt verrückt und wir fragen uns, wie können wir friedlich leben. Am besten, wenn wir es vormachen, auf andere zugehen, unser Herz öffnen. So können wir uns fallen lassen in einer Gruppe Gleichgesinnter, die diese Momente der Besinnung nicht allein, sondern mit anderen teilen möchte. Seien Sie neugierig, gehen Sie hin. Ein Abend an einem Kalendertürchen verändert Ihr Leben.