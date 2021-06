Gera: 100 Rosen zum Bistums-Geburtstag

Gera . Gläubige aus der Stadt wollen dem Bistum Dresden Meißen gratulieren.

Am 20. Juni begeht das Bistum Dresden Meißen den 100. Jahrestag seiner Wiedergründung. Auch die hiesigen katholischen Gemeinden beteiligen sich.

Aus der Geraer Kirche St. Elisabeth wird am Sonntag, 10 Uhr, eine MDR-Liveschalte in nach Dresden erfolgen. 100 Rosen will die Gemeinde zusammentragen und als Großbild senden. Danach würden die Rosen zu alten und kranken Menschen gebracht.

Da die Kapazität begrenzt ist, soll sich im Pfarrbüro unter Telefon 0365/26461 angemeldet werden.