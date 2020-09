Gera: Abgabefrist für Plakate verlängert

Schülerinnen und Schüler aus Gera können noch bis 15. September am Plakatwettbewerb der Kampagne „bunt statt blau“ der DAK-Gesundheit teilnehmen.

Die bundesweite Kampagne der DAK-Gesundheit „bunt statt blau“ gegen das sogenannte Komasaufen hat ihre Einsendungsfristen für den Plakatwettbewerb aufgrund der Corona-Einschränkungen in Schulen bis zum 15. September verlängert.

Mitmachen können Schülerinnen und Schüler zwischen zwölf und 17 Jahren, die sich online angemeldet haben, ein Plakat in DIN A2 zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und bei der DAK-Gesundheit in Gera abgeben. Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro. Die Jury-Entscheidungen werden im November bekannt gegeben.

„Die Aufklärung über die Gefahren eines riskanten Alkoholkonsums gelingt mit dem Wettbewerb sehr gut“, sagt Rainer Wagner von der DAK-Gesundheit in Gera. Die Wirkung der preisgekrönten Kampagne konnte auch das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung Kiel bestätigen: Plakate, die von Gleichaltrigen gestaltet sind, wirken stärker als konventionelle Warnhinweise.