Gera: Absage der StadtLesenTour 2021

Gera. Gera will sich mit Hilfe der Bürger für nächstes Jahr bewerben.

Das internationale Lesefestival „StadtLesen“ sollte vom 6. bis 9. Mai 2021 erstmals in der Geraer Innenstadt gastieren.

Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Entwicklung haben die Organisatoren sich nun dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen: „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Vorfreude auf ein größeres kulturelles Angebot nach einer langen Durststrecke wuchs. Die Vorbereitungen waren so gut wie abgeschlossen und das Programm an allen vier Tagen bereits ausgeplant, weil sich so viele Akteure bei uns gemeldet haben, um das Lesefestival mit ihrem Beitrag zu bereichern“, erläutert Rainer Schmidt, Leiter der Regional- und Stadtbibliothek Gera.

Gera hatte sich bereits 2020 anlässlich des 100-jährigen Bibliotheks-Jubiläums für die StadtLesenTour beworben. Das Ereignis wurde pandemiebedingt auf 2021 verschoben.

Überregionaler Initiator und Veranstalter der StadtLesenTour ist die Innovationswerkstatt Salzburg.

Die Stadt bewirbt sich nun ein weiteres Mal als StadtLesen-Stadt und bittet um Mithilfe der Geraer. Das Besondere am StadtLesen ist, dass die Bürger durch ihr Votum abstimmen, in welchen Städten die StadtLesenTour Halt macht. Das ist möglich www.stadtlesen.com/nominierungen/ für Gera als Standort 2022.

Das Lesefestival verwandelt jährlich die schönsten Plätze von 28 ausgewählten Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für vier Tage in ein Lesewohnzimmer. Bei freiem Eintritt kann aus über 3000 Büchern aktueller Verlagsangebote ausgewählt und die Lektüre in gemütlicher Atmosphäre in Lesemöbeln genossen werden. Auf einer Lesebühne rezitieren regionale und überregionale Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus ihren Werken. Verlage informieren über ihre Angebote, Vereine stellen sich vor. Autogrammstunden und Literaturgespräche runden das abwechslungsreiche Programm ab.