„Gera Beach“ für Groß und Klein eröffnet

Gera. Kindergarten- und Schulkinder dürfen am Vormittag in den Geraer Sand. Turniere an den Nachmittagen.

Der „Gera Beach“ ist am Dienstag eröffnet worden. In dieser Woche locken zwei Beachvolleyballfelder zum Toben und Bewegen. Immer vormittags gehört der Sand den Geraer Kindergarten- und Schulkindern. Die Vorschüler vom BIP Kreativhaus waren am Dienstag die ersten, die in der riesigen Sandkiste spielen durften. Lilly hat auf dem Hindernis-Parcours der Geraer Sportjugend ihren Spaß. In Sachen Beachvolleyball steigt am Mittwoch ab 14 Uhr das Integrationsturnier und ab 17 Uhr der Köstritzer Kneipen-Cup.