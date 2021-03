Gera bekommt Spielplatz für virtuelle Realität

Gera. Im ElsterCube in der Vogtlandstraße soll Mai eine VR-Spielhalle mit 15 Stationen eröffnen.

Gera bekommt einen virtuellen Spielplatz. Autorennen fahren, in ferne Länder reisen oder durch die Luft schweben und im Ozean tauchen, all das und vieles mehr soll dank virtueller Realität (VR) im ElsterCube in der Geraer Vogtlandstraße möglich werden. Unter dem Namen „VR Space Cube“ soll dort eine VR-Spielhalle, auch VR Arcade genannt, im Mai 2021 eröffnen.