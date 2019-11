Gera bietet mehr zum selben Preis

Zu drei Sportthemen soll der Geraer Stadtrat in seiner Sitzung am 21. November entscheiden. Die Entgeltordnung für die kommunalen Bäder soll geändert, jene für die kommunalen Sportstätten der Stadt neu gefasst und zudem die Sportstättenvergaberichtlinie neu beschlossen werden. Am spannendsten ist der Ausgang der Entscheidung zu den neuen Saunatarifen im Hofwiesenbad.

Statt wie bisher 17 Euro für drei Stunden Sauna einschließlich Badnutzung zu zahlen, lautet der Vorschlag aus dem Fachdienst Hochbau und Liegenschaften, künftig vier Stunden Sauna und Badnutzung für 13 Euro anzubieten. Tarife ohne Badnutzung soll es gar nicht mehr geben. „Wir haben uns gefragt, wo hat das Bad sein Alleinstellungsmerkmal. Das ist das Sportbad mit seinen 50 Meter langen Bahnen. Die Kombination aus Sauna und Sportbad hätten wir in Thüringen alleine“, sagt Fachdienstleiter Sven-Gunnar Diener. Kommen 65 Leute am Tag für diese 13 Euro, läuft die Sauna kostendeckend, sagt Thomas Seidel aus dem Fachdienst. Seit der Einführung der neuen Tarife im Februar 2016 waren die Besucherzahlen zurückgegangen. Für 2018 zählte die Stadt Gera 8400 Saunagäste. 11.000, so der Plan, könnten es mit mehr Angebot zum gleichen Preis im nächsten Jahr sein. Wobei für 13 Euro bisher nur drei Stunden sauniert werden kann und die Badnutzung tabu ist.

Mit der alle vier Jahre anstehenden Überarbeitung der Entgeltordnung wurde auch der Grundpreis überprüft. Die Vermietung einer Bahn im Schwimmbecken für eine Stunde soll künftig 45 statt 50 Euro kosten.

Die Vereinskarten heißen, angepasst an das im November 2017 neu eingeführte Kassensystem, künftig Transponderkarten. Sie sollen künftig nur noch im Jahr der Anschaffung 15 Euro kosten, weil neben dem freiwilligen Monats-Euro pro Vereinsmitglied drei Euro Karten-Kosten anfallen. Für jedes weitere Jahr werden demnach zwölf Euro verlangt.

Neue Mieten für Hallen und Plätze

Ob auch die Entgelte für die 30 kommunale Sportstätten nah am Aufwand liegen, wurde ebenfalls vom Fachdienst Hochbau und Liegenschaften geprüft. Weil Vereine auf der Grundlage des Thüringer Sportfördergesetzes vom 5. Dezember 2018 grundsätzlich entgeltfrei kommunale Sportstätten nutzen dürfen, gilt die neue Entgeltliste nur für die Vermietung an Dritte. Teurer wird beispielsweise der Tagessatz für die Panndorfhalle mit 2200 Euro statt bisher 1785 Euro. Günstiger wird das Mieten des Stadions der Freundschaft. 2100 Euro statt bisher 4296 Euro sind dafür geplant und werden damit begründet, dass beispielsweise die Zahl der Platzwarte reduziert wurde, so Seidel. Geras Sportstätten würden eher selten vermietet. Die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Landkreis Greiz gehören zu den wenigen Mietern.

Höhe der Landesmittel noch unklar

Die Sportstättenvergaberichtlinie ist die dritte Beschlussvorlage, die diesen Monat vom Stadtrat beschlossen und damit entsprechend des Thüringer Sportfördergesetzes aktualisiert werden soll. „Damit ändern wir die Antragstermine und präzisieren auch die Aufgaben der Sportstättenvergabekommission“, erklärt René Soboll, Fachdienstleiter Sport und Ehrenamt in der Stadtverwaltung. Eine Anpassung der vom Stadtrat am 23. Mai 2019 beschlossenen Prämissen bei der Umsetzung des Sportfördergesetzes erfolge mit keiner der drei Beschlussvorlagen. „Diese Regelungen müssen mir der Sportförderrichtlinie getroffen werden“, sagt René Soboll. Doch bislang sei nicht bekannt, wie viel Geld Gera von den insgesamt vorgesehenen fünf Millionen Euro bekommen soll. Weil nach Zahl der Einwohner verteilt werden soll, rechne Soboll mit 200.000 Euro. Nächsten Donnerstag hat er mit anderen Mitgliedern der Thüringer Sportämterkonferenz einen Termin im Referat Sport des Thüringer Bildungsministeriums. „Bis jetzt gibt es keine gültige Rechtsverordnung, nicht einmal im Entwurf“, so Soboll.