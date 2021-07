Gera: Blaulicht-Turnier mit spannungsreichem Finale

Auch ein Team des Technischen Hilfswerkes war am Start beim 6. Blaulicht-Turnier in Gera.

Gera. Das Team „DRK-Rettungsdienst“ spendet seine Siegprämie für den guten Zweck.

Das 6. Blaulicht-Turnier im Geraer City-Bowling mit einem mitreißendem Finale endete am 8. Juli. Nach der Vorrunde hatten sich vier Mannschaften qualifiziert. Schon fast traditionell hatten es beide Mannschaften der Bundeswehr in die Qualifikation geschafft. Aber auch das Deutsche Rote Kreuz hatte es mit seiner Mannschaft „DRK-Rettungsdienst“ unter die besten vier Mannschaften geschafft.

In einem Kopf-an-Kopf-Rennen war das Team des Deutschen Roten Kreuzes mit vier Punkten vor der zivilen Mannschaft „Rettung rollt“ schon in Sieger-Stimmung. Dann jedoch holten in den letzten drei Würfen „Die Gefleckten“ von der Bundeswehr auf.

Ein Zittern bis zum letzten Wurf, der daneben ging und schlussendlich dem DRK mit sieben Punkten Vorsprung den Sieg und damit den Wanderpokal für das nächste Jahr brachte.

Im Blaulicht-Turnier treten seit fast vier Jahren Mannschaften der Blaulicht-Organisationen gegeneinander an und spielen für den guten Zweck: eine Teilnehmergebühr in Höhe von 25 Euro pro Person wird gespendet – der Empfänger wird vom Gewinner direkt vor Ort benannt.

Tierpark profitiert

Somit geht die Spende dieser Runde auf Wunsch des Deutschen Roten Kreuzes an den Tierpark Gera. „Der Tierpark ist auf Spenden angewiesen, um Sturmschäden und notwendige Sanierungen finanzieren zu können. Dazu wollen wir heute auch etwas beitragen“ so Marc Guderjahn vom DRK-Kreisverband Gera. Die Spendenübergabe wird in den kommenden Wochen stattfinden, heißt es.