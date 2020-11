Kurz vor 9 Uhr am 14. November 2020 wird der erste Brückenträger am Ausleger des 500-Tonnen-Kranes befestigt. Der Träger bildet mit weiteren drei Teilen die Richtungsfahrbahn Weida über die Zoitzbergstraße.

Gera. Straßenbrücke im Zuge der B 92 erhält am Sonnabend die neue Richtungsfahrbahn Weida.

Gera: Brückenteile werden in Lusan eingehoben

9.03 Uhr hing das erste Brückenteil am Kran. Am Sonnabendmorgen wurde in Lusan damit begonnen, Stahlverbund-Fertigteile für die Brücke über die Zoitzbergstraße einzuheben.