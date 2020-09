Gera: Bundespolizei darf keine Bußgelder gegen Maskenverweigerer verhängen

Vorige Woche besuchte Volkmar Vogel, Parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium, das Revier der Bundespolizei in Gera. Neben André Hesse, Präsident der Bundespolizeidirektion Pirna, traf er dort auch Torsten Röser, Leiter der für den Freistaat zuständigen Bundespolizeiinspektion Erfurt.

Vogel liege vor allem die Organisation der Durchsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr am Herzen, heißt es in einer Pressemitteilung aus seinem Büro. Bis zu 4000 Reisende täglich ermahnt die Bundespolizei in Zügen und auf Bahnhöfen zum Tragen einer Maske, habe er erfahren. Das sei ein „erheblicher Mehraufwand für die Kolleginnen und Kollegen“. Die Bundespolizei unterstütze als Bahnpolizei die Landesbehörden bei der Durchsetzung des Infektionsschutzgesetzes, obwohl dies nicht in ihren eigentlichen Zuständigkeitsbereich fällt. Weder das Bahnpersonal, noch die Bundespolizei dürfen gegenüber den sogenannten Maskenverweigerern Bußgelder verhängen. Dies sei vielmehr Aufgabe der Länder.

Indem die Bundespolizisten die Daten der „Maskenverweigerer“ aufnehmen, ermöglichen sie den Landesbehörden, Verstöße zu ahnden. Zudem könnten uneinsichtige Personen durch die Eisenbahnverkehrsunternehmen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden.

Die Personaldecke sei noch immer dünn. Da Bundespolizisten mitunter am Flughafen Erfurt-Weimar unterstützen oder bei anderen Schwerpunkteinsätzen benötigt werden, bedeute dies, dass Reviere, wie das in Gera, vorübergehend nicht besetzt sind. Hier habe Vogel Besserung versprochen: „Die Bundespolizei setzt ihre Ausbildungsoffensive auf hohem Niveau fort – ab September 2021 sogar an zwei neuen Ausbildungsstätten. Das ist auch notwendig. Denn von 2015 bis zum Ende der Legislaturperiode wird die Bundespolizei um insgesamt 12.500 Stellen verstärkt.“ Sorge bereite dem Staatssekretär Gewalt gegenüber Polizeivollzugsbeamten, auch wenn diese laut Bundespolizei in der Bundespolizeidirektion Pirna im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr um rund 20 Prozent zurückging und nur selten Beamte verletzt worden seien. Der Einsatz von Bodycams seit April in der Bundespolizeiinspektion Erfurt zeige, dass allein schon das einschalten in kritischen Situationen zur Deeskalation beitrage.