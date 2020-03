Gera: Corona-Virus und Zusatzgeld in der Aktuellen Stunde

Mit einer Aktuellen Stunde zu zwei Themen startet am Donnerstag, um 18 Uhr, die Geraer Stadtratssitzung im Rathaussaal. Die AfD-Fraktion will das „Krisenmanagement in Gera zur Corona-Virus-Infektion“ thematisieren. Die Linksfraktion schlägt eine kurzfristige Beratung über eine Prioritätenliste von zusätzlichen Investitionsmaßnahmen vor.

Keine Notwendigkeit einer Aktuellen Stunde zum Corona-Virus sieht die SPD-Fraktion, wie sie vorab in einer Pressemitteilung erklärt. Vielmehr bedanke sie sich bei der Stadtverwaltung, dem SRH Wald-Klinikum und allen Ärzten für die Vorbereitung für den Ernstfall, heißt es.

Hintergrund für den Antrag der Linken für die Aktuelle Stunde ist die Tatsache, dass Gera aus der Investitionsoffensive des Landes für die Jahre 2020 bis 2024 insgesamt 25 Millionen Euro erhält und schon im März 7,4 Millionen Euro überwiesen bekommt. „Wir haben die Erwartung, dass das Geld kurzfristig für Investitionen eingesetzt wird“, erklärt Fraktionschef Andreas Schubert und schlägt vor, in der nächsten Ratssitzung am 2. April über einen Nachtragshaushalt zu beschließen. „Wir können jetzt das 100-Millionen Investitionsprogramm starten, das der Oberbürgermeister vor einem Jahr angekündigt hat“, sagt er. Dafür sollen die neuen Eigenmittel mit 75-prozentiger Förderung aufgestockt werden. Schulbauten, KuK, Freibad und Digitalisierung nennt er als die Prioritäten der Linken.

Überplanmäßige Mittel für das Geraer Liebegymnasium

Auf der Tagesordnung finden sich außerdem der Bericht über die Städtepartnerschaften 2019, die Beschlüsse zur Verteilung der Ortspauschale für die 17 Geraer Ortsteile, zur veränderten Besetzung des Begleitausschusses für das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und zur überplanmäßigen Auszahlung zugunsten des Erweiterungsbaus für das Liebegymnasium in der Trebnitzer Straße.

Zu beschließen ist außerdem, wie die Gelder aus der Infrastrukturpauschale auf Kindergärten aufgeteilt werden, wie der Flächennutzungsplan für das XXXLutz- und Mömax-Einrichtungshaus in Tinz geändert werden muss und die Abwägung des dafür erstellten Bebauungsplanes.

Nachdem die Verkleinerung des Gewerbegebietes Kleinfalke am 6. Februar von der Tagesordnung zurückgezogen wurde, steht sie nun wieder im Plan, obwohl der Wirtschaftsausschuss eine erneute Zurücknahme empfahl und sich mehrheitlich gegen die Verkleinerung der Fläche ausgesprochen hatte.

Weitere Themen sind das Bauen nördlich der Werner-Petzold-Straße in Lusan, die Besetzung der Verbandsversammlung des Rettungsdienstzweckverbandes und die aktuelle Sozialstatistik für die Stadt Gera.