Gera: Dahlienknollen werden ab Freitag verkauft

Noch bis einschließlich 9. Oktober können sich Besucher der Parkanlage von der Blütenpracht des Dahliengartens an der Ecke Straße des Friedens/Rathenaustraße überzeugen. Bis dahin sind auch die insgesamt 29 Quartiere beschildert, um die Lieblingssorte beim Namen nennen zu können, informiert die Stadtverwaltung Gera. In diesem Jahr wurden 1850 Pflanzen in achtzig Sorten gesetzt, darunter auch fünf „Neulinge“. Die Pflanzen unterscheiden sich durch ein großes Farbspektrum, vielgestaltige Blütenformen sowie durch ihre Wuchshöhen. Am 9. und 10. Oktober werden die Knollen verkauft, die kurz vorher gerodet werden. Der Zugang zur Parkanlage befindet sich während des Verkaufs in der Straße „Am Martinsgrund“. Als Ausgang dient die Treppenanlage an der Straße des Friedens. Der Zugang Rathenaustraße wird an beiden Verkaufstagen gesperrt. Der Kassenstandort am Brunnen dürfe nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

Das Amt für Stadtgrün weist darauf hin, dass die Stückzahl in den einzelnen Sorten begrenzt ist. Gleichzeitig werde darum gebeten, geeignete Transportbehältnisse wie Spankörbe oder Papiertüten mitzubringen. Der Preis pro Dahlienknolle betrage je nach Größe zwischen zwei und fünf Euro.

Nach dem Verkauf bleibt der Dahliengarten noch bis Ende Oktober geöffnet, bevor seine Türen vom 1. November 2020 bis zum April 2021 für Besucher geschlossen bleiben.

Verkaufstermine: Freitag, 9. Oktober, 8 bis 16 Uhr und Samstag, 10. Oktober, 8 bis 12 Uhr oder solange der Vorrat reicht