Gera: Der Star im Garten gegen den Schwammspinner

Noch ist es zu früh, Prognosen zu wagen, ob Gera-Liebschwitz im Jahr 2021 von massenhaftem Raupen-Besuch verschont bleibt. Wie das Geraer Umweltamt auf unsere Nachfrage mitteilte, könnten wohl ab etwa Januar oder Februar belastbare Aussagen zu einer möglichen Schwammspinner-Ausbreitung getroffen werden. Grundlage für solche Prognosen sei das Monitoring, also die Überwachung und Zählung, der Schwammspinner-Eigelege über die Wintermonate durch das zuständige Forstamt.

Im Rückblick schätzt die Stadt die für dieses Jahr ergriffenen Maßnahmen als erfolgreich ein – darunter das gemeinschaftliche Absammeln der Eigelege im Februar und insbesondere der Einsatz des Pflanzenschutzmittels Mimic per Hubschrauber Anfang Mai. „Der Einsatz des Pflanzenschutzmittels war auch in der Rückschau notwendig und erfolgreich“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Insgesamt hätten die Maßnahmen die Bevölkerung und Wald vor einer erneuten Plage geschützt. „Der Wald hatte – zumindest, was den Raupenfraß angeht – etwas Zeit sich zu erholen“, heißt es: „Aus den Vorjahren und wegen der Trockenheit starb jedoch trotz allem eine größere Zahl von Bäumen ab.“

ThüringenForst führe derzeit und in den nächsten Jahren, zusätzlich zur Beobachtung der Schwammspinner, eine Erfassung weiterer Insektenarten durch, heißt es in der Antwort aus dem Umweltamt weiter, „um die Wirkung des Pflanzenschutzmittels auch auf andere Arten einschätzen und die Notwendigkeit einer nochmaligen Intervention abschätzen zu können.“ Die Stadt werde einbezogen und überwacht das Geschehen zudem selbstständig. Maßnahmen, wie zum Beispiel eine nochmalige Absammelaktion oder andere können abhängig von der Entwicklung der Schwammspinnerpopulation zum Einsatz kommen.

Über 40 Nistkästen im Frühjahr im betroffenen Bereich verteilt

Am Rande eines Termins mit Vertretern des Naturschutzbundes (Nabu) Gera-Greiz hieß es, dass zusammen mit dem Bildungsträger SBH Stiftung Bildung & Handwerk in Gera auch über 40 Nistkästen im betroffenen Bereich in Liebschwitz verteilt wurden. Ziel ist es, dem Schwammspinner auch auf natürlichem Wege beizukommen. „Nisthilfen, richtig angebracht und ordentlich gepflegt, sind immer zu begrüßen und helfen auch bei der Schwammspinner-Bekämpfung“, erklärt die Stadt auf unsere Nachfrage, wie hilfreich diese Maßnahme war.

„Die natürliche Bekämpfung ist immer der vorzugswürdige Weg, kann aber nur mit der entsprechenden Langzeitwirkung Erfolge bringen“, heißt es. Erst in den nächsten Jahren könne bewertet werden, welche Nisthilfen angenommen werden, wie erfolgreich Brut und Aufzucht des Nachwuchses sind und wie groß damit der Fraßdruck durch Vögel auf den Schwammspinner sein wird.

Besonders Stare wären hier zu begrüßen, weil Sie die haarigen Raupen, anders als andere Vogelarten, tatsächlich fressen, heißt es aus dem Umweltamt. Allerdings seien Stare bei einigen Menschen, die Kirschbäume besitzen, nicht sonderlich gerne gesehen. „Am besten hilft hier dennoch eine Staren-Nisthilfe im Kirschbaum selbst“, wird erklärt. Das brütende Paar werde „seinen“ Kirschbaum vor anderen Staren beschützen. Und, so heißt es abschließend, es sei doch besser, die Stare würden ein paar Kirschen wegknabbern, als dass die Schwammspinner den ganzen Baum absterben lassen.