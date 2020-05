Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: „Die Manufaktur“ wird nicht wieder öffnen

„Die Manufaktur“ in der Geraer Humboldtstraße wird trotz Lockerungen der Corona-Einschränkungen nicht wieder öffnen. Das teilten die Betreiber des Geraer Szenelokals mit Schwerpunkt auf veganem Streetfood auf ihrer Facebookseite im Internet mit.

Bestätigt wird darin aber, dass die Entscheidung, zu schließen, schon vor Corona feststand. Auf Gründe wolle man nicht weiter eingehen, heißt es auf Nachfrage. „Das macht uns nur noch viel trauriger“, heißt es in dem Statement: „Eher blicken wir positiv und glücklich auf fast sieben Jahre zurück, in denen wir hart an unserem Lebenstraum gearbeitet haben.“ Das will man auch weiter tun, auch wenn die Coronakrise Pläne für die Zeit nach der „Manufaktur“ zunächst durcheinander gewirbelt habe. Sobald es Neues gebe, will man darüber informieren.