Gera: Digitale Reisebegleiter ausprobieren

Gera. Workshops zum Weltseniorentag am Freitag im Thüringer Medienbildungszentrum in Gera.

Das Thüringer Medienbildungszentrum in der Geraer Florian-Geyer-Straße 17 lädt anlässlich des Weltseniorentages am Freitag, 1. Oktober, zum Digitalen Aktionstag von 10.30 bis 15.30 Uhr ein.

Unter dem Motto »Smartphones und Tablets als digitale Reisepartner« können Teilnehmer und Teilnehmerinnen in sechs Workshops digitale Anwendungen kennenlernen und gemeinsam erproben. Im Mittelpunkt stehen Apps zur Orientierung, zur sprachlichen Verständigung im Ausland, zum Dokumentieren von Erlebnissen und zur Förderung der eigenen Kreativität. Im Anschluss an den Aktionstag startet 14.45 Uhr ein Technikstammtisch, den es fortan als gemeinsames Angebot des Thüringer Medienbildungszentrums und der städtischen Ehrenamtszentrale geben soll.

Für eine Teilnahme melden sich Interessierte per E-Mail mit vollständigem Namen an und teilen mit, ob sie an den Workshops Vormittag oder Nachmittag teilnehmen. Der Programmablauf unter www.tlm.de

medienbildungszentrum-gera@tlm.de

