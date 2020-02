Gera. Der Schulelternbeirat Gera wünscht sich genaue Prüfung der größeren Zweifach-Halle. SPD-Politikerin Elisabeth Kaiser sieht Fördermittel in Gefahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Diskussion um Größe der Ostschul-Turnhalle geht weiter

Der Geraer Schulelternbeirat (Schub) wünscht sich eine gründliche Prüfung und Abwägung aller Möglichkeiten für die künftige Turnhalle an der Ostschule. Zwar sei aus Sicht der Schulleitung der baldige Baubeginn der Ostschule mit einer 1,5-fach-Turnhalle zu begrüßen, zumal Schulleitung, Kollegium und Fachdienst Bildung diese Variante als ausreichend für den regulären Schulsport betrachten.

Doch gerade mit Blick auf möglicherweise wachsende Schülerzahlen und die Fragen, ob die Kapazitäten städtischer Turnhallen für den Schulsport insgesamt und darüber hinaus auch für den Vereins-, Wettkampf- und Freizeitsport genügen, müsste auch die größere Variante einer Zweifach-Halle geprüft werden.

Wie die Schulelternvertretung in ihrer Stellungnahme weiter schreibt, habe man derzeit den Eindruck, die beteiligten Fachdienste der Stadt würden schnell Tatsachen schaffen wollen. „Ist die 1,5-fach-Halle einmal gebaut, kann man diese Entscheidung nur schwer oder gar nicht revidieren“, heißt es.

Im Gegensatz dazu ruft SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser dazu auf, in der Stadtratssitzung für den Bau der 1,5-fach-Halle zu stimmen, beziehungsweise den Beschluss zu einer größeren Halle zurückzunehmen. „Ich hielte es für ein fatales Signal, wenn nun die gesamte Planung stoppen würde“, schreibt sie in einer Mitteilung: „Sollte es dazu kommen, ist ungewiss, was mit den bewilligten Fördermitteln des Bundes passiert. Im schlimmsten Fall müsste Gera diese zurückgeben.“

Gera habe sich, auch durch ihren Einsatz, erfolgreich um Mittel des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für den Hallen-Neubau beworben, mehr als 4 Millionen Euro. Mit der vom Stadtrat beschlossenen größeren Variante würden auch die Kosten und damit auch der Eigenanteil Geras steigen, so Kaiser. Sie nennt es „unseriös“ hier noch auf eine mögliche Landesförderung oder ähnliches zu spekulieren.