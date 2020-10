Bevor Uwe Steimle am Freitag mit Uwe Schleich um 19.30 Uhr die Bühne betritt, wird eher als sonst und mit mehr Personal der Einlassdienst im Geraer Kultur- und Kongresszentrum seine Arbeit getan haben.

„Wir haben vom Auftritt von Katrin Weber mit der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach gelernt“, sagt Romy Kröller, Sachbearbeiterin Veranstaltungswesen im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Nein, seit dem 20. September wurde nicht das sechsseitige Schutz- und Hygienekonzept des Hauses neu geschrieben, sondern noch einmal überlegt, wie die Abläufe ohne Drängelei verbessert werden können.

Am Eingang B, jener an der Seite oberhalb der Bachgasse, gibt es seit das Haus im Juni wieder eröffnete eine Einbahnstraßenregelung. Zur einen Tür rein – natürlich mit Maske – , zur anderen raus. Nicht wie normal eine Stunde vor Beginn, sondern noch eine halbe Stunde mehr und damit ab 18 Uhr ist Einlass. Drinnen werden diesmal vier Mitarbeiter der Agentur und außerdem Romy Kröller und ihre Kollegin Katja Stordel sitzen. „Wir unterstützen, weil wir das Haus kennen“, sagt die 58-Jährige.

Wegweiser für Gäste. Die Platzkarten werden am Eingang entsprechend des Abstandsgebotes neu vergeben. Foto: Sylvia Eigenrauch

Während die Agentur die Kontaktdaten erfasst, kümmern sich die beiden Mitarbeiterinnen des Vermieters um die Neuplatzierung der Gäste. Anfangs wurde das komplette Parkett verkauft. Den Abstand zwischen den Zuschauern herzustellen, müssen nun aber zwischen jedem Besucherpaar zwei Stühle frei gehalten werden und die Reihe davor und dahinter auch. „Damit niemand dem anderen in den Nacken niesen kann“, sagt Romy Kröller und erklärt: „Deshalb platzieren wir die Besucher nun auch im Rang und notieren die neue Sitzplatznummer am Eingang auf der Karte“. Normalerweise können im 800 Quadratmeter großen Saal je nach Größe der Bühne zwischen 1521 und 1687 Besucher Platz nehmen. Das Hygieneschutzkonzept erlaubt jetzt nur zwischen 465 und 527.

Auf der Treppe, auf der die Besucherströme dann entsprechend ihres Ziels geteilt werden, stehen weitere vier vom Veranstalter gebuchte Hostessen, die den Weg zum Sitzplatz weisen. Erst dort darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Von Ohr zu Ohr gespannt werden muss sie erst dann wieder, wenn jemand zur Toilette oder aber ins Foyer geht, um dort – wieder mit Einbahnstraßenregelung – ein Glast Sekt zu trinken. Dafür würden viel mehr als die üblichen Stehtische aufgestellt.

40 Jahre KuK im Jahr 2021

„Ich muss das Publikum loben. Es macht sehr schön mit“, berichtet die Sachbearbeiterin von zurückliegenden Veranstaltungen. Etwa 30 Prozent des sonst üblichen KuK-Angebotes gibt es aktuell. Wie die Ü30-Partys wird dieses Jahr auch keine Silvesterparty stattfinden. „Vielleicht feiern wir im nächsten Jahr einen Maskenball“, überlegt Frau Kröller, die seit zwölf Jahren hier arbeitet. Dann hat auch das KuK etwas zu feiern – den 40. Geburtstag.

Jugendweihe am 10. Oktober

Inzwischen haben andere das Veranstaltungshaus mit seinem hohen Saal und der Klimaanlage für ausreichend Belüftung neu für sich entdeckt. Der Geraer Stadtrat tagt hier, der Verwaltungsrat der Sparkasse, juristische Prüfungen fanden statt und die IHK-Prüfung auch, für die neben dem Saal auch das Foyer genutzt werden musste. Alle Veranstalter seien angehalten, ihr eigenes Hygieneschutzkonzept beim Gesundheitsamt einzureichen. Am Montag ist eine Fachtagung mit 70 Gästen angemeldet und am 10. Oktober finden Jugendweihefeiern in drei Durchgängen im Saal statt. „Da werden die Karten gleich nach unserem Sitzplan verkauft“.

www.veranstaltungen-in-gera.de