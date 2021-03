Gera: Eine Straßenbahn zum Genossenschafts-Geburtstag

Eine Straßenbahn des GVB wirbt seit Kurzem in kräftigem Grün für das Jubiläumsjahr der Geraer Wohnungsgenossenschaft „Neuer Weg“ eG. Sie gründete sich am 22. Juni 1996 aus einer Initiativgruppe im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes heraus und verzeichnet seitdem konstant steigende Mitgliederzahlen. Wie die Festivitäten zum 25-Jährigen dieses Jahr durchgeführt werden können, steht noch nicht fest. Auf den Jahrestag aufmerksam machen will man dennoch rechtzeitig. Im Design der Niederflurbahn finden sich einige Sehenswürdigkeiten der Stadt und eigene Häusern wieder.