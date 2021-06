Gera: Erste Bauhaus-Führung in diesem Jahr

Gera. Gästeführer laden am Wochenende zu drei Touren durch Gera ein.

Drei Stadtführungen offeriert die Gera Information Geraern und Gästen am Wochenende. Wer das Lied des Nachtwächters zu Ende hören möchte, folgt ihm am späten Freitagabend, 2. Juli, durch die Geraer Altstadt und lauscht seinen Anekdoten auf „gut Gersch“. Punkt 21 Uhr erwartet er mit der Laterne in der Hand seine Gäste an der Straßenbahnhaltestelle Sorge/Markt.

Am Samstag, 3. Juli, startet um 14 Uhr am Stadtmuseum die erste Bauhaus-Führung in diesem Jahr. Die eineinhalbstündige Tour zum Bauhaus und Neuem Bauen führt durch Debschwitz. Begleitet von einer zertifizierten Gästeführerin, werden bauliche Zeitzeugen vorgestellt, die über deren Erbauer und den Zeitgeschmack einer einst blühenden Industriestadt erzählen, so auch das Wohnhaus von Prof. Simmel.

„Hofwiesen mal anders“ heißt die Führung, die am Sonntag, 4 . Juli, um 14 Uhr an den Prinzenhäusern im Hofwiesenpark startet. Teilnehmer erfahren vor allem Amüsantes über von Dix bis Reuß.

Reservierung unter Telefon 0365 /8 38 11 11 oder per E-Mail unter tourismus@gera.de