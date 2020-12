Gera: Fahrpreise steigen ab Sonntag minimal

Straßenbahnen begegnen sich an der Straßenbahnhaltestelle Fußgängerbrücke in Lusan.

Ab Sonntag, 13. Dezember, steigen die Fahrpreise im Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelthüringen, zu dem auch die Stadt Gera gehört. Während der Preisanstieg insgesamt durchschnittlich 2,52 Prozent beträgt, sei der CityTarif Gera von dieser Preiserhöhung ausgenommen, teilt die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mit.

In Gera werde der Beförderungstarif nur um 0,26 Prozent angepasst und das nicht im gesamten Sortiment. So bleiben beispielsweise die Preise für Einzelfahrscheine stabil bei 2,20 Euro. Die 4-Fahrtenkarte kostet weiter 7,90 Euro und die Tageskarte 5,50 Euro.

Die maximale Erhöhung beträgt 20 Cent und betrifft die Monatskarte, die bisher 61,80 Euro und jetzt 62 Euro kostet, ebenso wie die Abo Plus Karte für die nun 55,80 Euro und die Abo Solo Karte, für die ab Sonntag 50,60 Euro zu zahlen ist. Die Wochenkarte für Schüler wird beispielsweise um 10 Cent teurer und kostet dann 14,90 Euro. Ziel der Anpassung sei es, wieder einen einheitlichen Beförderungstarif im Verbund zu erlangen und damit die Tarife für die Kunden zu vereinfachen.

Die Preisänderung war vom 1. August 2020 auf Dezember verschoben worden, um die Mehrwertsteuersenkung in der zweiten Jahreshälfte an die Fahrgäste weiterzugeben. Abweichend hiervon wurde in Gera diese Senkung mit einer Rabattaktion weitergegeben. Abo-Kunden erhielten Gutscheine zum Eintritt in den Tierpark Gera, das Hofwiesenbad oder Geraer Museen.

www.gvbgera.de