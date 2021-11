Gera feiert Ballett-Premiere und zeigt auch Übersinnliches

Gera/Altenburg. Theatertipps vom 19. bis 21. November in Gera und Altenburg

Am Freitag, 19. November, 19.30 Uhr, feiert das Thüringer Staatsballett im großen Haus Premiere mit der Uraufführung des Balletts „Corpus“ von Ballettdirektorin und Chefchoreografin Silvana Schröder. Es erzählt ein Menschenleben, das ebenso zyklisch angelegt ist, wie der Kreislauf einer Pflanze. Silvana Schröders Tanzbilder schärfen das Bewusstsein für den menschlichen Körper. Durch ein Wechselspiel zwischen mitreißenden und besinnlichen Rhythmen – unter anderem Werke von Frankie Chan, Les Tambours du Bronx und Max Richter – wird „Corpus“ so zu einem Theatererlebnis.

Weitere Vorstellungen finden am 20. November, 19.30 Uhr, und am 21. November, 14.30 Uhr, statt.

Die Inszenierung „Das Ding. Unheimlich. Übersinnlich.“ begibt sich auf Spurensuche in das Reich des Jenseits. Frank Soehnle erschafft mit dem Figurenbauer Udo Schneeweiß und den Spielern phantastische Welten. Der Gründer und Leiter des figuren theaters thübingen ist als Regisseur und Dozent weltweit gefragt. Die Aufführung ist am 20. November, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park.

Am 21. November wird um 11 Uhr zum öffentlich präsentierten Abschlusskonzert eines Schülerprojektes in den Konzertsaal Gera eingeladen. Umrahmt werden die Schülerkompositionen mit sinfonischen Werken von Ludwig van Beethoven. Es dirigiert GMD Ruben Gazarian. Eintritt fünf Euro.

Für seine 2000 in Seattle uraufgeführte Kammeroper „In der Strafkolonie“ griff Philip Glass auf Franz Kafkas 1919 veröffentlichte gleichnamige Erzählung, die sich mit der Todesstrafe befasst, zurück. Das Werk, in einer Inszenierung von Angelika Zacek, wird am Sonntag, 18 Uhr, in der Bühne am Park Gera gezeigt.

Agatha Christies Theaterstück „Die Mausefalle“ feiert jetzt auch im Theaterzelt Altenburg am 19. November, 19.30 Uhr, seine Premiere. Weitere Vorstellungen folgen am 20. November, 19.30 Uhr und am 21. November, 18 Uhr, in der gleichen Spielstätte.

Das jüngere Publikum kann sich am 20. November, 16 Uhr, im Theaterzelt Foyer Altenburg auf „Der kleine gelbe Hund“ von der Puppenspielerin Sabine Schramm freuen. Die Geschichte handelt von Freundschaft, Verantwortung und Vertrauen.

Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.