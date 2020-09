Andreas Kinder (links), stellvertretender Präsident des DRK in Gera, und Günter Domkowsky von der Basisgruppe Gera des Thüringer Verbandes der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, stellten am Samstag einen Gedenkstein mit Tafel in der Greizer Straße 36 auf, der an die Zwangsarbeiter sowie Zwangsarbeiterkinder in Gera erinnert.