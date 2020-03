Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera geht auf Nummer sicher

Die Stadt Gera verbietet ab Sonnabend, 14. März, alle Veranstaltungen ab 50 Personen. Das ist Inhalt einer neuen Allgemeinverfügung vom Freitag, 13. März. Dazu zählt auch das Gedenken an die Märzgefallenen am Sonntag auf dem Südfriedhof. Zuvor hatte die Stadt am Mittwoch alle Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel untersagt.

Ab Montag soll eine gesonderte Sprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet werden. Dafür, so hatte Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) in der Stadtratssitzung angekündigt, stellt die Stadt Räumlichkeiten und die erforderliche Einrichtung zur Verfügung. Wo diese Sprechstunde für mögliche Corona-Verdachtsfälle stattfindet, wolle die Stadtverwaltung nicht öffentlich machen. Denn Patienten suchen diesen Stützpunkt nicht direkt auf, sondern werden, nachdem sie sich beim Gesundheitsamt (Telefon: 0365/838 35 26 und am Wochenende unter der 116117) gemeldet haben, zu einem vereinbarten Termin dorthin gebeten. Damit werde auch verhindert, dass sich dort Schlangen bilden, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Am Freitag hatten erste Geraer Schulen auf vom Bildungsministerium am Donnerstag festgelegte Maßnahmen reagiert und erkältete Schüler aus dem Unterricht nach Hause geschickt. Ab Dienstag sollen alle Kindergärten und Schulen geschlossen bleiben. Aufgrund der Schließung der Schulen fährt die Straßenbahnlinie 3 ab dem 17. März nach Ferien-Fahrplan, teilte der GVB mit.

Telefonische Sprechstunde für lokale Unternehmer

Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) sorge sich um die lokale Wirtschaft. „Ich weiß, dass es für unsere städtische und regionale Wirtschaft momentan eine sehr schwierige Situation ist und ich sage zu, dass ich mich gegenüber dem Land jederzeit für unsere Unternehmen stark machen werde, insbesondere wenn es um die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen geht“, wird er zitiert. Ab Dienstag, 17. März, werde es eine telefonische Unternehmenssprechstunde geben. Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung beantworten montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter Telefon 0365/838 12 19 Fragen der Unternehmen. Ab Dienstag soll auch eine Bürgerhotline eingerichtet werden. Nähere Informationen dazu soll es am Montag geben.

Absagen wie am Fließband

Am Freitag wurden zum Schutz von Künstlern, Gästen und Personal viele Veranstaltungen abgesagt, darunter auch die für den 14. März geplante Filmpremiere „9 Tage wach“ mit Eric Stehfest im Comma. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes findet die Ü30-Party in der Rieger-Showbühne am Sonnabend nicht statt. Das Theater Altenburg Gera stellt vom 15. März bis einschließlich 10. April den Spielbetrieb ein. In Gera entfällt am Sonnabend die Vorstellung „In der Strafkolonie“. Ebenfalls ist das für den 17. März geplante Puppentheater im Comma abgesagt worden. Karten können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Schon vor dem Erlass der Stadt Gera liefen Absagen am Fließband ein. So für die für Sonnabend, 14. März angesetzte Modellauto- und Modelleisenbahnbörse in der Geraer Showbühne Rieger. In Wünschendorf entfällt die für Sonnabend geplante Passionsmusik und ab sofort und bis auf weiteres bleibt die Ausstellung „Wismut*Objekt 90“ in der Neuen Landschaft Ronneburg geschlossen, wie die Wismut GmbH mitteilte. Das alles sind Absagen, die dieses Wochenende betreffen.

Kontakte: Gesundheitsamt Gera: 0365/ 838 35 26 - am Wochenende: 116117

Wirtschaftsförderung Gera: 0365 / 838 12 19 (Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr)

www.gera.de/coronavirus