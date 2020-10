„Ich frage mich, was jemand damit will“. Katharina Trautmann aus Gera ist sauer als sie am Mittwoch anruft und erzählt, dass in der Schloßstraße zwei Baumbinden geklaut wurden, die den Goldenen Spatz bewarben.

Der Freundeskreis Goldener Spatz, hatte die Minibanner in diesem Jahr extra neu anfertigen lassen. Insgesamt 15 Stück, jedes 29,69 Euro brutto. Angebracht wurden sie an die Baumgitter der Magnolien in der Schloßstraße. Vom 20. September an machte das 28. Kinder Medien Festival Station in Gera. Doch schon vorher waren zwei dieser Miniplanen gestohlen. Am Donnerstag meldet sich Katharina Trautmann, die Vorsitzende des Geraer Freundeskreises, erneut am Telefon. Die Polizei habe diese beiden Planen als Zufallsfund entdeckt. Jetzt werde sie eine Anzeige erstatten. „Ich freue mich und bin platt über diesen Zufallsfund“, sagt sie. Noch hat sie das Diebesgut nicht. Doch sie geht davon aus, es im nächsten Jahr wieder einsetzen zu können. Dann soll der Goldene Spatz vom 6. Juni an in Gera landen.