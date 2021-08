Gera: Gewinner für Graffiti steht fest

Gera. Fassadenneugestaltung des Clubzentrums Comma in Gera kann beginnen

Das Kulturamt der Stadt Gera erhielt Anfang August die offizielle sanierungsrechtliche Genehmigung für die Fassadenneugestaltung des Clubzentrums Comma. Damit kann das geplante Graffiti-Projekt an der Fassade nun offiziell umgesetzt werden. Mit dem Arbeitsbeginn werde Ende September gerechnet, heißt es aus der Verwaltung. Die sechs Juroren entschieden sich am Ende für den Entwurf des Geraer Michael Müller. Der einstufige Wettbewerb wurde Anfang Mai vom Kulturamt Gera mit dem Ziel ausgeschrieben, mittels Graffiti-Kunst die Außenfassade des Clubzentrums Comma neu zu gestalten. Teilnahmeberechtigt waren freischaffende Künstler und Künstlergruppen aus Thüringen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro und 15.000 Euro für die Realisierung des Projektes. 13 Einsendungen begutachtete die Jury. „Ausschlaggebend für den Zuschlag an den Gewinner aus Gera war, dass sein Entwurf die Architektur, Geschichte und den Inhalt des Hauses sehr gut widerspiegelt. Wir möchten ein Ort für ein junges Publikum sein. Das soll man bereits an der Fassade sehen“, so die Leiterin des Kulturamtes, Claudia Tittel.