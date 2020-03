Gera: Im Sommer steht im Kirchenschiff ein Gerüst

Die Geraer Johanniskirche ist neben der Lutherkirche in Apolda eines der bedeutendsten Denkmale des protestantischen neugotischen Kirchenbaus am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Mit ihrem 70 Meter hohen Kirchturm ist sie ein Beleg für das gründerzeitliche Quartier im Zentrum der Stadt und Stadtbild prägend.

Nachdem 2019 der sakrale Innenraum aufgrund von Deckenschäden in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wurde, ist man auch in diesem Jahr bemüht, weiterhin etwas für den Erhalt des historischen Gebäudes zu tun. Allem voran möchte die Projektgruppe St. Johannis, die durch den ökumenischen Kirchbauverein Gera ins Leben gerufen wurde, die Sanierung der Kirche voranbringen. Langfristiges Ziel soll es sein, die Außenhaut zu sanieren.

15.000 Euro Spenden für das Westportal eingegangen

Die Fugen zwischen den Klinkern und die Sandsteinelemente zeigen große Verwitterungsschäden und müssten denkmalgerecht saniert werden. Das betrifft die komplette Außenfassade außer den Turm, der zwischen 2002 bis 2007 für 950.000 Euro saniert wurde. Zu dieser Zeit beliefen sich Schätzungen zur Komplettsanierung der Kirche auf etwa zwei Millionen Euro. Das Schadensbild hat sich jedoch verschlimmert. Eine Musterfläche am Westportal soll als Beispiel für die weiteren Arbeiten der Sanierung dienen. Dafür haben Kirchbauverein, Stadtkirchengemeinde und die Projektgruppe aufgerufen und bislang 15.000 Euro an Spenden sammeln können. Für die Musterfläche werden 70.000 Euro benötigt.

Horst Richter, Leiter der Projektgruppe, zeigt die sanierungsbedürftige Fassade der Johanniskirche Foto: Wolfgang Hesse

Horst Richter, Leiter der Projektgruppe, dankt allen Spendern für ihre Gaben ganz herzlich und hofft auf weitere Unterstützung. Leider, so Richter, seien einige ablehnende Bescheide zu Fördermittelanträgen eingegangen. Dennoch werde an dem Ziel, die gesamte Kirche denkmalgerecht zu sanieren, festgehalten. Inwieweit in diesem Jahr mit der Musterfläche begonnen werden kann, sei noch unklar. Das aktuelle Projekt könne nur gelingen, so Richter, wenn in Gemeinschaft mit der Landeskirche, dem Kirchenkreis, der Kirchengemeinde, dem Ökumenischen Kirchbauverein, dem Landesamt für Denkmalpflege, vielen Privatpersonen sowie der Stadt Gera, über die Städtebauförderung, angepackt werde.

Albert Zetzsche, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der evangelischen Stadtkirchengemeinde, betont, dass sich auch die Stadtverwaltung zu diesem Projekt bekennen möge. Dazu bat er um einen Termin mit Geras Oberbürgermeister. Im Gespräch wolle Zetzsche einen offiziellen Antrag zur Berücksichtigung der Johanniskirche im Rahmen der Städtebauförderung für die kommenden Jahre übergeben. Ähnlich wie bei der Sanierung der Salvatorkirche hoffe man auf eine kontinuierliche Unterstützung durch die Stadtverwaltung in Form von Finanzierungen von Bauabschnitten. Albert Zetzsche unterstreicht nochmals die Bedeutung der Kirche für die Stadt: „Diese Kirche muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Sie hat große Bedeutung über das christliche Leben hinaus. Die Kirche hat eine enorme Ausstrahlung als kulturelles Zentrum für Veranstaltungen und Konzerte regional und überregional. Sie dient als religiöses Zentrum für die Christliche Gesamtschule in Gera und für die Kirchenmusik der Stadt.“

Die Gewölbedecke wird für 115.000 Euro saniert

Nicht geplant, aber im Zusammenhang mit dem Kompletterhalt des sakralen Gebäudes, steht die Sanierung der Gewölbedecke 2020. Laut Architektin Anja Löffler habe dies Vorrang, da es jederzeit wieder zu Rissen und zu herab fallendem Putz kommen könnte. Für dieses Vorhaben sind etwa 115.000 Euro veranschlagt inklusive dem Eigenanteil der Kirchengemeinde von 25.000 Euro. Die Unterstützung durch die Evangelische Landeskirche Mitteldeutschlands (EKM) wurde bestätigt, so dass die Arbeiten im Sommer beginnen können. Man hoffe, dass das Gerüst zum 18. September, dem 135. Jahrestag der Kirchenweihe der Johanniskirche, zu großen Teilen wieder verschwunden ist. An diesem Tag möchten die Projektgruppe und die Stadtkirchengemeinde zu einer Andacht einladen und über den Stand der Sanierungsarbeiten informieren.

Als feierliche Wiedereinweihung der sanierten Gewölbedecke wird der Gedenktag anlässlich der 30. Wiederkehr der Deutschen Einheit angestrebt. Mit Orgelmusik, Vorträgen und den Jubiläen von Handglockenchor (20 Jahre) und dem Gospelchor St. John Singers (10 Jahre) soll das Festwochenende am 3. und 4. Oktober 2020 begangen werden.

Die Projektgruppe St. Johannis bittet weiterhin um Spenden aus der Bevölkerung für die Sanierungsarbeiten an der Außenfassade der Kirche. Der gemeinnützige Kirchbauverein Gera ist berechtigt, auf Wunsch Spendenquittungen auszustellen. Zweckgebundene Spenden bitte auf folgende Kontonummer bei der Sparkasse Gera-Greiz: IBAN: DE32 8305 0000 0014 3761 72