Gera in aller Munde

Gera macht von sich reden. Seit dieser Woche auch deshalb, weil Cassandra bei Heidi Klums Germanys Next Topmodel an den Start geht. Wie weit die Geraerin wohl im Zickentanz der Schönen kommt? Hoffentlich weit, dass Gera von ihrem Glanz etwas abbekommt.

Das erste Kinderwagenkino öffnete Dienstag im Metropol und war gut besucht. Das spricht für Zweierlei. Für tolle Ideen der Macher und junge Eltern, die für Neues aufgeschlossen sind. Kinobesuch mit Baby.

Dass noch mehr Kunstfreunde auf Werke des Geraer Sohnes Otto Dix aufmerksam werden, soll es in Kürze eine Museumshomepage und bald einen Katalog zu den in Gera versammelten Werken geben. Das ist zugleich Bedingung, dass die Dauerleihgaben der Dix-Stiftung Vaduz in der Kunstsammlung bleiben können. Manchmal wirft man Marketingmenschen vor, sie würden Winziges riesengroß aufblasen. In Gera ist es fast umgekehrt. Da gibt es Vorzeigbares, das schlecht vermarktet wird.

Das trifft nach Ansicht des Sportausschusses auch auf das Hofwiesenbad zu. Das Marketingkonzept steht heute nur auf dem Papier. Dabei war die Umsetzung gut gestartet. Auch mit Howi. Den plüschigen Seehund verhalf unsere Redaktion mit auf die Welt.

In diesem Jahr schafft die GWB „Elstertal“ mit Investitionen Voraussetzungen, um für das Wohnen in der Innenstadt wieder werben zu können. Damit steigt die Chance, den Leerstand generell zu senken. Im vermieteten Bestand liege er derzeit bei zehn Prozent.

Gera macht von sich reden, weil heute ein Arbeitseinsatz in Liebschwitz startet. Die schleimigen Eier des Schwammspinners sollen von den Bäumen gekratzt werden. 9 Uhr ist Treff an der Liebschwitzer Kirche. Sogar aus anderen Bundesländern wollen Helfer kommen.

Am Montag lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Gera 15 Einwohner an die Kaffeetafel in der Kanitz Café Bar ein. Die Stadt ist die neunte Station des Gesprächsformates.

Schönes Wochenende!