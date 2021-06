Gera Information lädt zu Fahrten zur Buga 2021

Das Danakil Wüsten- und Urwaldhaus auf der Bundesgartenschau in Erfurt.

Gera. Vier Touren von Juni bis September sind geplant.

Die Gera Information organisiert vier Tagestouren zur Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt. Die erste Tour findet am Samstag, 26. Juni, statt und startet 8 Uhr in der Heinrichstraße.

Nach dem Besuch der Buga sei noch Zeit, um die Stadt Erfurt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Angeboten zu erkunden. Weitere Tourtermine sind der 24. Juli, 28. August und 25. September.

Die Bundesgartenschau verwandelt Thüringens Landeshauptstadt in eine blumig-grüne Gartenoase. Auf zwei Ausstellungsflächen laden zahlreiche gärtnerische Attraktionen zum Entspannen, Erfreuen und Bewundern ein. Es gibt Gärten zum Staunen, zum Nachmachen, zum Lernen oder zur Inspiration.

Wie die Themengärten, hier dreht sich alles um einen Schwerpunkt: Küchengarten, der Garten für Kinder, pflegeleichte Gärten, Naturgärten, Gärten der Epoche und viel mehr. Oder die Schaugärten, die den Artenreichtum erlebbar machen.

Über den Dächern der Altstadt thront der Petersberg, der zweite Buga-Standort, mit seiner Festung. Die Zitadelle zählt zu den größten und besterhaltenen Stadtfestungen Europas.

In Anlehnung an die Historie des Petersbergs gibt ein mittelalterlicher Küchengarten Einblick in den Wissensschatz der Nonnen und Mönche zu Heilpflanzen, Kräutern und Küchengewächsen.