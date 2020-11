Der Haushalt für 2021 ist beschlossen. Er umfasst 295 Millionen Euro im Vergleich zu 273 Millionen Euro in diesem Jahr, und sieht beispielsweise 124 Millionen Euro soziale Aufwendungen, 68 Millionen Euro für das Personal der Stadtverwaltung und 22 Millionen Euro, die Fördermittel eingerechnet, zum Investieren vor.

Fast sieben Millionen für Schulbaustellen

Die größten Ausgaben werden erneut für Schulbauvorhaben geplant. Für die Ostschule in der Karl-Liebknecht-Straße, die 2022 nach ihrer Sanierung und dem Bau der Turnhalle bezogen werden soll, sind für nächstes Jahr insgesamt rund 2,7 Millionen Euro geplant. Für den Erweiterungsbau des Liebegymnasiums in der Trebnitzer Straße sind es etwa 2,5 Millionen Euro, für die Restarbeiten am Campus Rutheneum an der Burgstraße, wo 2021 der Unterricht starten soll, sind es noch einmal fast eine Million Euro und für den künftigen Bildungscampus Lusan mit der Vierten Regelschule werden zunächst 400.000 Euro vorgesehen.

Die sanierungsbedürftige Berufsschule für Gesundheit und Soziales in der Maler-Fischer Straße in Bieblach Ost, die zudem einen Anbau für die Bäcker- und Fleischerausbildung erhalten soll, steht 2021 mit Null Euro im Plan. Hier sind erst für 2022 reichlich 600.000 Euro angekündigt. Mit 50.000 Euro taucht die Saarbachtalgrundschule in Scheubengrobsdorf auf, für die für die Jahre ab 2022 eine Verpflichtungsermächtigung von 2,7 Millionen Euro vorgesehen ist.

5,8 Millionen Euro-Lücke für Infraprojekt

Dass es zwischen dem Haushaltplan und den Wirtschaftsplänen der Unternehmen, an denen die Stadt Anteile hält, keine Abweichungen gebe, hatte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) erklärt und erntete dafür Kritik. So sei dem Haushalt für die Immobilienverwalterin „Elstertal“ Infraprojekt GmbH nur ein Entwurf des Wirtschaftsplanes beigefügt, den der Aufsichtsrat nicht beschlossen hat, erklärt dessen Vorsitzender Heiner Fritzsche (SPD) und stellt fest, dass die Differenz zwischen dem beschlossenen Haushaltplan und dem Wirtschaftsplan der Infraprojekt „wohl 5,8 Millionen Euro“ betrage.

Steuersätze bleiben unverändert

Auch für 2020 beschloss der Stadtrat unveränderte Steuersätze. Eine weitere Minderung sei nicht möglich, hatte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) in der Stadtratssitzung erklärt, weil dieses Jahr die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Steuereinnahmen zum Großteil von Bund und Land ausgeglichen werden. „Ja, der Haushalt ist auf Kante genäht“, hatte erklärt. Die Steuerhebesätze betragen weiter 320 Prozent für die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen, 600 Prozent für die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke sowie 464 Prozent für die Gewerbesteuer. Letzterer war 2020 um sechs Prozentpunkte gesenkt worden.

Weitere größere Haushaltsposten

1 Million Euro für Feuerwehrfahrzeuge

1 Million Euro für Hard- und Software und Telekommunikation der Stadtverwaltung

850.000 Euro Sanierung Ämtergebäude Amthorstraße 11, Haus 1, 2. Obergeschoss

701.000 Euro Gaswerkstraße

674.000 Euro Erschließung Gewerbegebiet Theaterstraße

650.000 Euro Einsatzleitsystem Leitstelle

500.000 Euro Kultur- und Kongresszentrum

405.000 Euro für Planung/Bau Museumsplatz

375.000 Euro für Fahrstuhl der Volkshochschule

340.000 Euro Sanierung/Neubau Puppenbühne

333.000 Euro Neubau 2. Ofenlinie Krematorium

320.000 Euro Grunderwerb Liebschwitzer Viadukt

317.000 Euro Radweg Kaimberger Straße

290.000 Euro Renaturierung Reuterbach Zwötzen

270.000 Euro Wiesestraße