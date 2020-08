Gera ist aktuell Corona-frei

Mit Stand 26. August, 5 Uhr, ist kein aktiver Corona-Fall mehr in der Stadt Gera registriert. Noch am Vortag waren vier Fälle registriert gewesen, die nun als genesen registriert sind. Damit hat sich die Zahl der genesenen Personen auf 249 erhöht. Insgesamt waren 271 Menschen in der Stadt positiv auf das Virus getestet worden. 22 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben, informiert die Stadtverwaltung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

