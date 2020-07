Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: Kein Flächennutzungsplan vor der Sommerpause

Als „Katastrophe“ bezeichnet der Verein Bürgerschaft Gera, dass es der Stadt bis zur Sommerpause nicht gelungen sei, einen Entwurf für einen neuen Flächennutzungsplan (FNP) vorzulegen. „Das erste Halbjahr 2020 liegt hinter uns“, schreibt der Verein in einer Mitteilung, und in nicht mal sechs Monaten ende der FNP 2010 bis 2020.

Es wird kritisiert, dass dieses „essenziell wichtige Planungsinstrument als Weichenstellung der Zukunft für die nächsten 10 bis 15 Jahre und mit dem Ausblick weit darüber hinaus“ weder den Stadträten noch der Öffentlichkeit zumindest als Entwurf zur Diskussion und Mitgestaltung vorgelegt wurde. Als Grundlage für Bebauungspläne werden im FNP Flächen für Wohnbauland, Gewerbestandorte und Industrieansiedlungen ausgewiesen. Durch die verkehrsgünstige Lage habe Gera beste Voraussetzungen für die Ansiedlung von Menschen und Wirtschaft, schreibt der Verein, der auch eine Stadtratsfraktion stellt. Man dürfe die Chancen daraus nicht verpassen.

Die Stadt müsse aus Sicht der Bürgerschaft bereits in der Vorplanung einen Austausch zwischen Bauwilligen und Investoren, Grundstückseigentümern, Stadträten, Ortsteilbürgermeistern sowie Vereinen und anderen Mitwirkenden über den Bedarf und die Verfügbarkeit von Flächen organisieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass nicht am Bedarf und der Realität vorbei geplant wird.

„Unmittelbar nach der Sommerpause muss der Entwurf des FNP auf den Weg gebracht werden, damit er rechtzeitig noch in diesem Jahr im Stadtrat beschlossen werden kann“, so der Verein.