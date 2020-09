Gera: Keine mobile Patientenberatung

Die Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) bietet telefonische Sprechstunden an.

Die mobile „Unabhängige Patientenberatung“ wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht mehr auf Tour gehen. Eine mobile Beratung in Gera wird erst Anfang 2021 wieder angestrebt, teilt die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger können sich zu medizinischen und sozialrechtlichen Fragen an die kostenlose, unabhängige Patientenauskunft für Deutschland (UPD) wenden. Die telefonische Beratung der UPD steht über kostenlose Rufnummern auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch zur Verfügung und ist wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer: 0800/011 77 22, Zeiten: montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung Türkisch, Rufnummer: 0800/011 77 23, Zeiten: montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr.

Beratung Russisch, Rufnummer: 0800/011 7724, Zeiten: montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr.

Beratung Arabisch, Rufnummer: 0800/332 212 25, Zeiten: dienstags 11 bis 13 Uhr und donnerstags 17 bis 19 Uhr.