Gera: Kleiner Rohrbruch sorgt für größere Einschränkungen

Gera. Warum in der Gagarinstraße seit dem Wochenende ein Loch klafft und wann die Straße repariert wird:

Nein, es habe sich kein Loch in der Geraer Gagarinstraße aufgetan, weil ein Wasserrohr brach, heißt es auf Nachfrage vom Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. Vielmehr meldete am Samstag ein Anwohner Probleme mit dem Wasser-Hausanschluss, woraufhin noch Samstagabend Mitarbeiter des Verbands die Straße öffneten und den Rohrbruch auf der Hausanschlussleitung reparierten. Das Loch klaffte am Montag noch, durch die Absperrung war an der Havaristelle nur eine Fahrspur befahrbar. Das Loch soll bis Dienstag, spätestens Mittwoch, geschlossen und die Schwarzdecke aufgebracht sein, so dass die Teilsperrung dann aufgehoben werden kann.