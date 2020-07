Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gera: „Kultur im Küchengarten“ startet wieder

Im August wird es eine Neuauflage der beliebten Veranstaltungsreihe „Kultur im Küchengarten“ geben. Das teilt die Stadtverwaltung Gera mit. Man wünsche sich , dass die Menschen auch in Corona-Zeiten Kultur genießen können, sagt Kulturamtsleiterin Claudia Tittel und kündigt zwei Konzerte der Reihe an.

Am ersten und letzten Sonntag im August, das heißt am 2. und 30. August, wird die barocke Parkanlage jeweils um 15 Uhr mit einem kleinen Konzert vor der Kulisse der Orangerie bespielt. Kulturamt und Gera Kultur GmbH organisieren die Konzerte, die in der Vergangenheit nicht nur die Gäste, sondern auch die Künstler begeistert hätten, so Claudia Tittel. Die Besucher können auf den Parkbänken und den bereitstehenden Konzertstühlen Platz nehmen oder es sich mit einer Decke auf der Wiese bequem machen. Das Parkcafé Hofwiesenpark lädt überdies zu einem kleinen kulinarischen Spaziergang ein.

Mit dem Duo „Boom Boom Broom“ am 2. August ist eine außergewöhnliche Besetzung mit Heike Besen am Sousaphon und Sohn Julius an der Gitarre am Start. Hits der Swing-Ära und Rockabilly-Songs werden mit fröhlicher Leichtigkeit dargeboten und in Szene gesetzt.

Unter dem Motto „Wir machen Musik“ wartet das Fleck-Sauer-Ensemble am 30. August mit den Gassenhauern der Schellack-Ära auf seine Gäste. In der Besetzung Trompete, Geige, Kontrabass, Akkordeon und Schlagwerk werden Hits der 1930er-, 1940er- und 1950er-Jahre geistreich und witzig zu Gehör gebracht.

Für die Konzerte wird ein Eintrittsentgelt von fünf Euro pro Besucher erhoben. Da aufgrund der Corona-Pandemie nur 250 Plätze zur Verfügung stehen, gibt es einen Kartenvorverkauf ab dem 27. Juli in der Gera-Information am Markt an.

Es gibt keine Schlechtwettervariante – sollte es am 2. oder 30. August regnen oder stürmen, muss der Auftritt kurzfristig verschoben werden. Ein Wiederholungstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.