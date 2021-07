Gera: Lanz-Leut und Tippelbrüder geben Schlossgartenkonzert

Blick in den Schlossgarten Gera während eines Konzertes. Am Eingang zum Schlossgarten weist dieser Stein mit dem Buga-Logo auf die Spendenbox hin.

Gera. Der Buga-Förderverein lädt am Wochenende in den Garten von Schloss Osterstein in Gera ein.

Nach drei Konzerten hoch über der Stadt lädt der Buga-Förderverein am Samstag, 31. Juli, ab 15 Uhr erneut in den Schlossgarten ein. Zu Gast sind die vier Geraer „Lanz-Leut“ und die „Drei Thüringer Tippelbrüder“. Für ihr Benefizkonzert haben sie eine Auswahl aus der Sammlung an altdeutscher Folklore, Studenten- und Gesellenliedern, Trinkliedern, sowie Handwerks- und Wanderliedern mitgebracht. Der Erlös aus diesem Konzert geht in voller Höhe an den Buga-Förderverein. Damit möchten die Musiker die Arbeit an ehrenamtlichen Projekten, wie den Erhalt des Schlossgartens, den Tag der Offenen Gärten, die Stadt- und Brückenbegrünung in Gera oder den Adventsmarkt im Hofgut unterstützen.

Der Eintritt ist frei. Ein Shuttleservice vom Mohrenplatz wird angeboten. Bei extremen Witterungsbedingungen wird in der Marienkirche musiziert.