Gera. Am Sonntag vermeldet die Stadt Gera auf ihrer Internetseite unser.gera.de/corona eine Sieben-Tage-Inzidenz von 170,7. Am Sonnabend lag diese noch bei 184,7. Zwölf Neuinfektionen wurden seitens des RKI für Gera am Sonntag und 42 am Sonnabend gemeldet. Insgesamt 187 Menschen verstarben an oder mit dem Corona-Virus.

Für den Landkreis Greiz meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 187,9. Am Sonntag wurden 25 Neuinfektionen gemeldet. Der Landkreis verzeichnet 194 Todesfälle.