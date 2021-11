Gera meldet vier weitere Todesfälle

Gera. In den vergangenen 24-Stunden registriert die Stadt 106 Neuinfektionen

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Gera 106 Neuinfektionen registriert, das teilt die Stadt Gera auf ihrer Infoseite mit. Auch vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19 wurden gemeldet. Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Personen steigt auf 222. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt bei 420,1. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht auf 20,6 und die Thüringenweite ITS-Auslastung liege bei 20,6 Prozent.