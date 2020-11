Es ist der erste Großauftrag den die Korbußener Firma Trigis Geoservices GmbH für die Stadt Gera erledigt. Das 3D-Aufmaß für das Kultur- und Kongresszentrum steht kurz vor dem Abschluss. Dafür hatte sich das Unternehmen im Juni per Ausschreibung beworben.

Das 1981 eröffnete Gebäude wurde inzwischen von außen und innen vermessen. Für die Draufsicht des 25 Meter hohen und 63 mal 63 Meter großen Baukörpers, hier ist der Verwaltungstrakt an der Schloßstraße noch gar nicht mitgerechnet, kam auch eine Drohne zum Einsatz. Doch die meisten Daten erhebt ein 3D-Scanner. „Er erfasst zwei Millionen Punkte in der Sekunde. Das heißt, er arbeitet schnell und engmaschig“, beschreibt Tobias Friedrich, Prokurist und Mitgesellschafter von Trigis, die Vorzüge. An 1444 Aufnahmeorten wurde er postiert. Allein für den Saal und das Foyer auf der gleichen Ebene hat er fünf Milliarden Messpunkte erhoben. Zudem wurde das „Lied des Lebens“, das Kunstwerk auf der Foyerwand photogrammetrisch erfasst. Das Auswerten der gewonnenen Punktwolken verlange das Fünffache der Zeit, die das Mess-Team vor Ort verbringt, schätzt Friedrich.

Das Kultur- und Kongresszentrum auf dem Monitor eines Laptops. Foto: Peter Michaelis

Josephine Kahle hat in Dessau Ingenieurwesen in Vermessung und Geoinformatik studiert und gehört zu dem Team in der Weimarer Trigis-Niederlassung, das die Daten in Hauspläne übersetzt, die zum Teil als 3D-Modelle übergeben werden. Daraus wiederum könnten Grundrisse und Gebäudeschnitte abgeleitet werden – und Raumbücher. Virtuell können mit diesen Daten Räume betreten werden. Nicht nur die Grundfläche und Höhe, sondern die Zahl der Fenster, deren Größe und Ausstattung, Lampen, Steckdosen, Lüftungsleitungen, Türen und die Art der Wandgestaltung ob mit Farbe oder Tapete könne daraus abgelesen werden. „Am schlimmsten waren der verwinkelte Keller und der Schnürboden“, erzählt die 27-jährige Vermessungsingenieurin und macht das auch an der Kleinteiligkeit der technischen Ausstattung fest. Nicht so recht erklären kann sie sich einen insgesamt 30 Meter hohen Schacht, der hinter der Bühne vertikal verläuft.

Ein gute Berater sei den Vermessern Jens Kluge gewesen, der seit 1983 im Haus arbeitet und jede Ecke gut kennt. „Denn alte Pläne sind wenig wie gar nicht archiviert“, erzählt verwundert Tobias Friedrich, der damit rechnet, dass seine Mitarbeiter auch im nächsten Jahr Brandschutzarbeiten im Haus begleiten werden.

Grundlage für das Nutzungskonzept

Die ersten Ergebnisse der Vermesser wurden an die Stadt übergeben. Sie und die weiteren Daten sind Grundlage für das vergebene Nutzungskonzept. Die Erfurter Niederlassung der Drees & Sommer AG wurde damit beauftragt. Am Freitag erst hatte Kulturamtsleiterin Claudia Tittel Gespräche mit diesen Auftragnehmern. „Unsere Idee ist es, nicht nur den Sanierungsstau zu beseitigen, sondern das Haus weiterzuentwickeln“, sagt sie. Bewährt habe sich die Stadthallennutzung. Doch das Kultur- und Kongresszentrum soll wieder stärker zu einem Erlebnisort werden. „Dafür ist eine ganztägige Belebung wichtig. Das geben wir vor“, sagt die Amtsleiterin und meint: „Für mich ist das Haus verwoben mit der kulturellen Entwicklung der Stadt“.

Zeitzeugen aus 40 Jahren gesucht

Ein Projektteam der Stadt Gera sucht Zeitzeugen, die Geschichten, Fotos, Dokumente oder Gegenstände aus 40 Jahren Kultur- und Kongresszentrum, ehemals Haus der Kultur, beisteuern können. Film und Broschüre sollen entstehen. Im Oktober 2021 will Gera den Jahrestag feiern. Wer die Vorbereitungen unterstützen möchte, meldet sich bis 30. November 2020 unter E-Mail kuk@gera.de oder schreibt an das Kulturamt Gera, Schloßstraße 1, 07545 Gera, unter dem Stichwort: Zeitzeugen Kuk“.